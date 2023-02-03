Karakoçan'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Elazığ'ın son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Karakoçan ilçesinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu ederken, kar kalınlığı ise 30 santimetreyi geçti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından ilçe merkezi ve köy yollarında karla mücadelesi sürüyor.