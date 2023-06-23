Karakoçan'da Kurban Bayramı denetimi

Karakoçan Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların sağlığını korumak için ilçe genelinde gıda satışı yapan market, fırın ve pastanelerde denetim yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Karakoçan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda satışı yapan market, fırın ve pastanelerde denetim yaptı. Koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri, temizlik ve hijyen durumu, gıdaların gramaj ve ambalaj durumu, saklama şekilleri ve fiyat listesi kontrolü gerçekleştirirken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.