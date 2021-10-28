Karakoçan'da müzik sınıfı açıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Cengiz Topel Ortaokulundu, kaymakamlık ve İl Genel Meclisi üyelerinin katkılarıyla müzik sınıfı açıldı.

Karakoçan ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulunda kaymakamlık ve İl Genel Meclisi üyelerinin Her Okulumuzda Bir Etkinlik Sınıfı Projesi kapsamında müzik sınıfı oluşturuldu. Emeği geçenlere teşekkür eden Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, "Karakoçan'da her okula bir etkinlik sınıfı oluşturmak amaçlı bir proje yaptık. Cengiz Topel Ortaokulu ve Karakoçan Ortaokuluna müzik sınıfı, Sarıcan Ortaokuluna da kütüphane açtık. Etkinlik sınıflarının açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim" oedi.

Açılışta müzik öğretmeni Onur Koç, Sedat Karakoyun ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından açılış sona erdi.

Karakoçan Kaymakamlığı ve İl Genel Meclisi üyelerinin katkılarıyla oluşturulan müzik sınıflarında, ses sistemleri, piyano, bağlama, gitar ve çeşitli müzik enstrümanları bulunuyor.