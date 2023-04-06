Karakoçan'ın zemin veri raporu çıkartılıyor

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Elazığ'da zemin veri raporu hazırlama çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, depreme hazırlık için zemin veri raporu hazırlama çalışması başlatıldı. Karakoçan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Fırat Üniversitesi Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ilçede incelemelerde bulundu.

Hazırlanacak zemin veri raporu hakkında açıklamalarda bulunan Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, ''Depreme hazırlık için ilçemizin mikro bölgeleme zemin veri raporu hazırlanması için Fırat Üniversitesi Jeoloji ve İnşaat Mühendisi bölümü öğretim üyelerimizle el ele vererek ortaklaşa bir çalışma başlattık. Gönüllü olarak bizim yanımızda olacak kıymetli hocalarıma yürek dolusu teşekkürler'' dedi.