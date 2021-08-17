Karı koca bir gün arayla koronaya yenik düştü

Elazığ'da evli bir çift yakalandıkları korona virüsü nedeniyle 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde yaşayan Hidayet (75) ve Avni Yücesoy (79) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Korona virüs tedavisi görürken durumları ağırlaşan Hidayet ve Avni Yücesoy yoğun bakıma alındı. Pazartesi günü Hidayet Yücesoy, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Avni Yücesoy ise eşinin vefatından bir gün sonra korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

4 çocuk olan Yücesoy çifti Baskil ilçesi Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.