Karla kaplanan Harput'ta görsel şölen

Elazığ'da kar yağışıyla beyaza bürünen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı kar yağışı Elazığ'ın merkezinde gece etkili oldu. Dün yağan kar ile beyaza bürünen bin 200 rakımda bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde kar yağışı gece boyu devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, gece ışıkları ve manzarasıyla tarihi mahallede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Mart ayının sonundayız. Harput yine beyaza büründü. Lapa lapa kar yağdı. Keşke bu virüs olmasa da vatandaşlarımız gelip şu güzelliği görmüş olsa. Kar yağdığı zaman barajlarımız ve göletlerimiz doluyor. Gündüzü ayrı güzel olan Harput gece ayrı güzel. Mahallemiz yazı ayrı kışı ayrı güzel” dedi.

Öte yandan Meteoroloji bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.