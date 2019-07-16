Kars 36 Spor'a Elazığlı hoca

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars 36 Spor Teknik Direktörlük görevine Elazığlı çalıştırıcı Mehmet Şaşmaz'la anlaşmaya vardı.

Elazığlı Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz, 2019-2020 Sezonu için Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kars 36 Spor'la el sıkıştı.

54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Elazığspor altyapısında başlayan teknik sorumluluk kariyerinde sırasıyla Bayazıtspor, Ağrı Gençlerbirliği, Sarıkamış Belediyespor, Mardin 47 Spor ve Sarıkamış Gençlerbirliği takımlarını çalıştırdı.

Kars 36 Spor Tesisleri'nde kulüp başkanı Muharrem Yıldız ile bir araya gelen Şaşmaz, kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı camiaya bağlayan sözleşmeye imza attı.