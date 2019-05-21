Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması" ile belirlenecek

Elazığ'da geçtiğimiz yıl hizmete giren Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağın üst kısmının yıkılması için halk oylaması yapılacağı bildirildi.

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada," 2018 yılında yapımı tamamlanan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının üst kısmının yıkılıp yıkılmamasıyla ilgili Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla Rüstempaşa ve Mustafapaşa Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik halk oylaması yapılacak. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın kavşağın bulunduğu bölgeye yaptığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlardan gelen köprünün yıkılması talebi sonucunda yapılmasına karar verilen halk oylaması 22-23-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oylama için kavşağın iki noktasına sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı, Adnan Orakçıoğlu Caddesi ve Şeyh Şamil Bulvarını kapsayan üst geçidin yıkılıp yıkılmayacağına oylama sonucuna göre karar verilecek"denildi.

Öteyandan belediye tarafından "Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz" başlığıyla Evet-Hayır bölümlerinin yer aldığı oy pusulası hazırlandı. Pusulada, "Gönül belediyeciliği sloganıyla çıktığımız bu yolda yapacağımız her çalışmada halkımızın düşüncesi bizim için önemli bir kılavuz olacaktır. Bu doğrultuda, Rüstempaşa Mahallesinde 2018 yılında hizmete açılan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının köprü olan kısmının kaldırılması konusundaki görüşünüz Elazığ Belediyesi için önemlidir. Alacağınız her hizmette söz sahibi olduğunuza inanıyor, oylamadan çıkacak sonucun esnaf ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz"ifadeleri yer aldı.