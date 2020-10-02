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Kavanozda uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin belirlediği adreslere yaptığı operasyonda kavanozlar içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polisin belirlediği adreslere yaptığı operasyonda kavanozlar içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satışı yapan F.D., V.Ç. ve O.B. belirlendi. Şüphelilerin kaldığı biri pansiyon odası 3 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, adreslerinde yapılan aramada 2 kavanoz içerisinde 100 gram metamfetamin ile satışa hazır fişeklenmiş halde çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.


Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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