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Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Elazığ’da polis ekipleri kavga ihbarına gitti pastalı kutlamayla karşılandı.

Elazığ'da polis ekipleri kavga ihbarına gitti pastalı kutlamayla karşılandı.


Alınan bilgiye göre, 155 polis imdat hattına merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nda kavga ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kaldırımda kavga edermiş gibi görünen gençlerin olduğu bölgeye gitti. Bu sırada gençler bir anda ayrılarak alkışlamaya başladı. Diğer gençler ise Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle üstünde mum olan pasta getirip polis ekiplerinin haftasını kutladı. Polis ekipleri,gençlerle pasta keserek kutlama yaptı.


Mahalle sakinlerinden Vural Baygeldi," Polis Haftası münasebetiyle ekiplerimize bir sürpriz yapmak istedik. Asılsız kavga ihbarında bulunduk. Olay yerine gelen polis ekipleri, şakadan kavga eden gençlere müdahale etmek isterken, pasta ile yanlarına geldik. Amacımız polisimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermekti. Polislerimizin haftalarını kutluyoruz" dedi.

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