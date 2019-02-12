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Kavga sırasında kendini vurdu

Elazığ’da kavga sırasında silahı ateş alan şahıs kendini vurdu.

Elazığ'da kavga sırasında silahı ateş alan şahıs kendini vurdu.



Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ve arkadaşı, K.C.'nin dükkanına geldi. Henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı aralarında kavga çıktı. Kavga esnasında E.Ç., elinde bulunan silahın ateş almasıyla kendini vurarak yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı E.Ç.'yi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.


Polis olay yerinde inceleme yaptı.

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