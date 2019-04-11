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Kavgaya giden polise, konfetili sürpriz

Elazığ’da vatandaşlar, sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Elazığ'da vatandaşlar, sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında polislere konfetili sürpriz yaptı.


Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi 2. Etap Memur-Sen TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, Polis haftası nedeniyle 155 hattında sahte kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Ekip aracının gelmesiyle birlikte vatandaşlar konfeti patlatarak polislerin haftasını kutlayarak çiçek verip tatlı ikram etti.Vatandaşlara teşekkür eden polisler, gençlerin güzel yetişmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti.


Vatandaşlar, polislerin kendilerinin gururu olduğunu belirterek haftalarını kutladı.

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