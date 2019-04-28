Kayak bitti, göl manzaralı "Yamaç" paraşütü başladı

Elazığ'da bulunan 2 bin 300 rakımlı göl manzaralı Hazar Dağı'nda, kayak sezonun bitmesinin ardından bir çok ilden gelen 50 paraşütçü uçuş yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Sivrice ilçesinde 4 mevsim farklı spor dalları yapılıyor. İlçede bulunan ve doğunun gizli denizi olarak lanse edilen Hazar Gölü'nde yazın tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Kışın ise ilçede ki 2 bin 300 rakımlı Hazar Dağı'nda kurulu bulunan kayak merkezinde 3-4 ay süreyle kayak yapılıyor. Kayak sezonunun sona erdiği karlı dağlar ise bugünlerde Yamaç Paraşütü yapan sporcuları ağırlıyor.

Sportif Havacılık Kulübü tarafından Hazar Baba Dağında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere Adana, Mardin, Malatya, Erzincan, Ankara, Diyarbakır ve Adıyaman'dan 50 pilot Sivrice ilçesine geldi. Paraşütçüler ilk olarak Hazar Gölü kenarında kamp kurdu ardından karla kaplı Hazar Baba Dağı'na çıkarak göl istikametine doğru uçuşlarını gerçekleştirdi. Eşsiz manzaraya karşı uçan paraşütçüler, günlük 4 sorti yaparak hem heyecanlı hemde renkli görüntüler ortaya çıkarttı.

2003 yılından itibaren uçuşlar yaptığını aktaran Sportif Havacılık Kulüp Başkanı Kenan Şaksu, "Burada toplanış maçımız, bölgemizi ve Hazar Baba Dağını tanıtmak. Bölgemizin turizm potansiyeli artırmak. Bu şartlar altında bölgemizi daha cazip hale getirme amacındayız. 50 sporcumuz burada bulunuyor. Bu sporcularımızın hepsi Sivrice'nin doğasını havasını ve manzarasını yaşamak için buradalar. Uçuşlarımız devam ediyor. Gecede kamp yapacağız. Amacımız tamamen turizm bölgesini tanıtmak" dedi.

"Bulunmaz bir doğası var"

20 pilot ile geldiklerini aktaran Adana Havacılık Kulübü Antrenörü Güner Akkaya ise, "Buraya Diyarbakır'dan Malatya'dan Mardin'den pilotlarımız geldi. Bu vesile ile pilotlarımız bir araya geldik ve birbirimizi görme fırsatı bulduk. Sivrice'nin adrenalin sporları için bulunmaz bir doğası var. Yerel Yönetimler Adrenalin sporu ile ilgili projeler ürettiğinde yamaç paraşütünün yanı sıra bir çok branşta da pilotların geleceğine inanıyorum. Bugün 4 uçuş yapmayı planlıyoruz. 20 pilot toplamda 80 uçuş yapacağız. Hava gayet güzel. Her zaman ki gibi Sivrice bizi şaşırtmadı. Muhteşem doğası ile bizi karşıladı" diye konuştu.

Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Malatya Temsilici Faruk Aydoğan da, "Bu sporu geliştirmek için bu tür festivallere ve etkinliklere katılıyoruz. Bugünde burada Sivrice de yamaç paraşütüne katıldık. Sivrice'nin tanıtımı için birçok ilden gelen arkadaşlarımız var. Adana, Mardin, Diyarbakır ve Malatya'dan gelenler var. Sivricenin tanıtımı için buradayız" ifadelerini kullandı.