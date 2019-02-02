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Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Elazığ’da genç bir kadın, 20-25 metre yükseklikteki kayalıklardan atlarken, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Elazığ'da genç bir kadın, 20-25 metre yükseklikteki kayalıklardan atlarken, olaydan yaralı olarak kurtuldu.


Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde Balakgazi Anıtı'nın bulunduğu tesisin arkasında kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. (23) adlı bir genç kadın, 20-25 metre yükselikten aşağı atladı. Olayı gören vatandaşlar sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bölgeye yakın olan Harput Jandarma Karakolunda görevli jandarma ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Atlayıp yaralanan kadına ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. Ardından olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yaralı kadını bulunduğu yerden aşağı indirdi. Yaralı kadın, hazır bekletilen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Olayın intihar girişimi olduğunu belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, “'Bırakın ben ölmek istiyorum' diyor. Kadın ikinci bir intihar girişiminde bulununca karakol komutanı bırakmıyor, müdahale ediyor. Birkaç tane kırık var onun haricinde ciddi bir durum yok. Hastaneye sevk edildi. Olayın sebebi tam olarak belli değil" diye konuştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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