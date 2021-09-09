Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı ‘Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi', Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tamamlanan tedavisinin ardından Bursa Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Geçen ay Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde yaralı bir yavru ayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından alınan ayı, tedavisi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine nakledildi. İlk belirlemelere göre, gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından operasyona alınan yaralı ayının çenesi ameliyat edildi. Yine uygulanan tedaviler ile aynın genel durumu düzelirken bir gözü de kısmen görmeye başladı. 'Elfi' adı konulan yavru ayı tedavisinin ardından gözünde oluşan sıkıntıdan dolayı bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alınarak Bursa Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Geldiğinde çenesinin kırık, genel durumunun kötü olduğunu aktaran Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Gözü için tedavi edilip ilaç uygulandı. 1 gözü görmüyor bir gözü de kısmen görüyor. Hayatını idame edemeyeceği için Doğa Koruma ve Milli Parklar aracılığıyla Bursa Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmek üzere taburcu ettik. Doğal yaşama katkı sağladığımız için hayvanımızı da tekrardan doğaya kazandırdığımız için mutluyuz. Her zaman doğal yaşamı korumak adına ve yaban havanlarının tedavilerini korumak için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi olarak her zaman göreve hazırız'' dedi.