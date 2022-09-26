Kayınvalidesini ve baldızını öldüren, yeğenini ise yaralayan sanığın ilk ifadesi "Hakaret ettikleri için öldürdüm" oldu

Elazığ'da kayınvalidesinin evine giderek kayınvalidesi ve baldızını öldüren, yeğenini ise yaralayan sanığın ilk duruşması görüldü. Duruşmada sanık, kendisine hakaret ettikleri için silahla ateş ettiğini ifade ederken olayın ardından paniklediğini ve bundan dolayı 112 ekiplerini aramayı unuttuğunu söyledi.

Olay, 4 Nisan 2022'de merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A. belinden çıkardığı tabancayla etrafa kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan yeğeni ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan F.A. ve T.A.'nın ilk duruşması görüldü. Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ‘kasten öldürme' suçundan yargılanan şüpheliler F.A. ve T.A. ile sanık ve tanık avukatları katıldı. Duruşmada F.A. kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini bundan dolayı belindeki silahla ateş ettiğini ifade ederken, bir diğer şüpheli T.A. ise olayla bir ilgisi olmadığını savundu.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşması ileri bir tarihe erteledi.