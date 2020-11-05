İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu

Elazığ’da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki A.

Elazığ'da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki A.K, jandarma ekipleri tarafından evinden 4 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi.


Olay, Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi. 13 yaşındaki A.K. evden çıktıktan sonra kayıp oldu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye jandarma iz takip köpeğinin de bulunduğu çok sayıda ekip görevlendirildi. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada çocuğu evden 4 kilometre uzakta buldu. Sağlık kontrolleri yapılan çocuk ailesine teslim edildi.


Aile, çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.