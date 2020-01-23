Kayıp Gülistan için yola çıkan ekip, karşılaştığı yangına müdahale etti

Tunceli'de 19 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına takviye için Malatya'dan gönderilen bir ekip, yolda karşılaştığı yangına Elazığ ekibiyle birlikte müdahale etti.

Yangın, Elazığ merkeze bağlı Meşeli köyü Alibey köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada bulunan tek katlı bir ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada 5 Ocak'tan itibaren kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için süren arama çalışmalarına takviye olarak gönderilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 5 kişilik su altı arama kurtarma ekibi de yangınla karşılaştı. Ekip hemen harekete geçerek, Elazığ itfaiyesine yardım etti. Alevlere teslim olan ev Malatya ve Elazığ ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü.

Yangının söndürülmesine yardım eden Malatya ekibi, daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Tunceli'ye geçti.