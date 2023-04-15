Kayısıları don vurdu, üretici zor durumda kaldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde vatandaşın en önemli gelir kaynağı olan kayısı, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve ardından oluşan don nedeniyle yandı.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim ilçesi olan Baskil'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve dolu nedeniyle kayısı ağaçlarının çoğunu don vurdu. Yaşanan soğuk ve dolu nedeniyle kayısıların çoğu yandı. Ürünlerinden verim alamayan üretici, yetkililerden yardım talebinde bulundu.