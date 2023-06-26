Kaymak: ''Yeni sezon hazırız''

TFF 3. Lig 4. Grupta yeni sezonda Elazığ'ı temsil edecek olan 23 Elazığ FK'da kulüp onursal başkanı Hasan Kaymak, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda genç yeteneklere destek vereceklerini vurgulayan Kaymak, Elazığ şehrinin gurur duyacağı bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. Kaymak, ''Bu yıl büyük hedeflerle yola çıkıyoruz. Sizlerin de desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Öncelikle, kulübümüzün başkanı olarak bu büyük aileye liderlik etmekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. 23 Elazığ futbol kulübü olarak gelecekte de büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır. Bu güçlü ve birleşik camia, bize büyük bir motivasyon ve güç kaynağı sağlamaktadır. Yeni sezonda takımımızın performansını daha da yükseltmek, taraftarlarımıza heyecan verici maçlar izletmek ve başarılarla dolu bir sezon geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transfer dönemi boyunca kaliteli oyuncuları kadromuza katmak için gerekli adımları atacağız. 23 Elazığ futbol kulübü olarak, genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusunda da önemli bir misyonumuz bulunmaktadır. Genç yeteneklere destek vererek Türk futbolunun geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz'' dedi.