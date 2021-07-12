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Kaymakam Karaloğlu başkanlığında Covid-19 toplantısı

Elazığ’ın Kovancılar İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu başkanlığında Covid-19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Kovancılar İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu başkanlığında Covid-19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kurum kuruluş müdürleri, imam ve muhtarlara yönelik Covid-19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İlçe Kaymakamı Karaloğlu, katılımcılara ilçedeki aşının yüzde 31'lerde olduğunu ve salgının yayılmasının önlemek için bunun daha da üst sevilere çıkarılması gerektiği noktasında bilgilendirmelerde bulundu.


Kamu görevlilerinin en üst düzeyde çalışma yaptığını belirten Kaymakam Karaloğlu, salgının yayılmasını önleme noktasında vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi.

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