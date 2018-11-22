Kaymakam Özdemir, öğrencilerle bir araya geldi

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Millet Kıraathanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçede bulunan Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Kıraathanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle bir araya gelen Özdemir, onlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Özdemir, yetkililerden öğrencilerin ve kıraathanenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Millet Kıraathanesinin gençlerin toplandığı bir merkez haline geldiğini aktaran Özdemir, öğrencilerin burada hem ders çalışıp, hemde sohbet ettiğini söyledi.