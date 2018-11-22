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Kaymakam Tepeli'den köylerde inceleme

Elazığ’ın Keban ilçesi Kaymakamı Ersin Tepeli, iki köyü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesi Kaymakamı Ersin Tepeli, iki köyü ziyaret ederek incelemede bulundu.


Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Akçatepe ve Topkıran köylerini ziyaret etti. Kaymakam Tepeli, ziyarette Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Muhtar ve vatandaşlardan köyde yaşanan sıkıntıları ve istekleri dinleyen Tepeli, ilçeye en uzak iki köyü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tepeli ayrıca, fırsat buldukça vatandaşlarla buluşup isteklerini dinleyip sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını da kaydetti.

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