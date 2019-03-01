Kayyumdaki Elazığspor'da başkan Selçuk Öztürk oldu

Kayyum tarafından yönetilen Elazığspor Kulübü tarihinde ilk kez ilk oturumda Olağanüstü Genel Kurulu'nu yaptı ve başkanlığa Selçuk Öztürk seçildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu'nun aldığı karar gereği Olağanüstü Genel Kurul'a gitti. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, bordo-beyazlı ekibin tarihinde ilk olma özelliği de aldı. Olağanüstü Genel Kurul'un ilk oturumda gerçekleşebilmesi için 137 delegenin hazirun cetvelini imzalaması gerekiyordu. Uzun süren beklemenin ardından 139 delege salonda hazır oldu ve Olağanüstü Genel Kurul başladı. Bordo-beyazlı ekip böylelikle 52 yıllık tarihinde ilk oturumda Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirmiş oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan Olağanüstü Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Av. Cengiz Gülaç, katip üyeliklerine ise Murat Yerlikaya ile Oktay Yetiş seçildi.

Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu kulübün kayyumluk dönemdeki gelir gider tablosunu okudu ve delegeler tarafından ibra edildi.

Daha sonra oy kullanma işlemine seçildi. Tek listeyle gidilen seçimde 94 delegenin oyunu alan Selçuk Öztürk, Elazığspor Başkanlığı'na seçildi.

Öztürk: “Yüzde 70 küme düşmüş bulunmaktayız”

Başkanlığa seçildikten sonra bir teşekkür konuşması yapan Selçuk Öztürk, “Zor bir süreci geride bıraktık ve yorulduk. Bundan sonra kulübümüzü yaşatma adına daha da çok yorulacağız. Elazığspor'u ligde tutabilme adına elimizden geleni yapacağız. İstatistiki olarak baktığımızda maalesef yüzde 70 ihtimalle küme düşmüş bulunmaktayız. Ancak delege arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde çok az da olsa takımı ligde tutacağımıza inandıklarını belirttiler. Bugünde burada kulübümüzün belki tarihinde bir ilktir ilk toplantıda toplanmamız. Bütün delege arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii gönül isterdi ki seçim süreci daha erkene alınsaydı. Daha iyi olurdu ancak hayırlısı diyelim. Geçmişte de herkes Elazığspor kapanır dedi ama biz göreve geldik ve takımı ligde tuttuk. Şehir olarak birlik ve bütünlüğümüzü sağlarsak takımı inşallah ligde bırakmanın mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Takım ligde kalırsa seneye hedef şampiyonluk olur”

Takımın ligde kalması halinde seneye hedefinin şampiyonluk olacağını kaydeden Öztürk, “Transferlerle birlikte Elazığspor'a bir can suyu verdik. Bugün Karabükspor'u biliyorsunuz. Antepspor'u biliyorsunuz. Bu tür şeylerin bizim başımıza gelmesini istemiyoruz. Yaptığımız transferlerde bir B planı var. Bunun düşmesi var. Hadi Allah korusun düştük diyelim. İkinci ligde statü gereği yabancı oynatamıyoruz ve kiralık oyuncularımız var. 22 transfer yapmamızın sebebi bu. Takım zaten yüzde 70 düşmüş. Bunların suçlusu ben değilim. Dün dündür, bugün bugündür. Bizim politikamız bütünlük adına budur. Zaten valimiz aslan gibi bu işe duyarlı. ETSO yine öyle. Farklı bir liste de bekliyordum ama çıkmadı. Ben bu kongreye ziyaretçi kartıyla girdim. Benim olmayan 139 delege salona gelip bana oy verdi. Hiç biri benim delegem değil. Demek ki bu gönül işi. Allah razı olsun herkesten. Sedat Karataş ve eski başkanlara da teşekkür ediyorum. Biz yeni bir sayfa açıyoruz. Herkesle barışığız. Elbirliğiyle bu takımı ligde bırakmak için savaşacağız” dedi.

Selçuk Öztürk Başkanlığı'nda Elazığspor'un yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Abdullah Yiğit, Ali Atasever, Alper Doğan, Burhan Şener, Cafer Serhat Çakı, Cüneyt Kaçar, Ekrem Yılmaz, Ercan Akgün, Fahrettin Atıcıoğlu, Hulusi Hekimoğlu, İrem Yüngül Onat, Kadir Güngör, Zafer Yetiş, Mehmet Kaya, Murat Bahçeci, Mustafa Güngör, Mustafa Gür, Mustafa Yentür, RamazanYerlikaya, Selahattin Öztürk, Selami Öztürk, Şaban Üge, Tahir Tunç ve Yavuz Akın.