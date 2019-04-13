Kaza diye hastaneye kaldırıldı, cinayet çıktı

Elazığ'da trafik kazası diye hastaneye kaldırılan şahsın, bir araca kolları sıkıştırılıp sürüklendiği ardından araçla üzerinden geçilerek ezildiği ortaya çıktı. Hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veren şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yaralı olarak yatan Kenan Karaman'a (44) araç çarptığını düşünen vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı Karaman, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Karaman hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün hastanede yapılan otopsinin ardından, Karaman'ın cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Çatalçeşme Mahallesi Aile Mezarlığına defnedildi.

Olay cinayet çıktı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Bir lokantada çalışan Karaman'ın olay günü biriyle tartıştığı belirlendi. İş çıkışı dışarıda bekleyen tartıştığı şahsın arabaya çağırdığı Karaman'ın kolunu cama sıkıştırıp yaklaşık 100 metre sürüklediği, ardından da aracıyla üzerinden geçip kaçtığı tespit edildi.

Cinayetle ilgili kaçan şüphelinin belirlenerek yakalanması için polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.