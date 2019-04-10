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Kaza kurşunuyla şehit düşen uzman onbaşı, memleketine uğurlandı

Tunceli’de kaza kurşunuyla Şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır (27), Elazığ’da düzenlenen törenle memleketi Giresun’a uğurlandı.

Tunceli'de kaza kurşunuyla Şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır (27), Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Giresun'a uğurlandı.


Olay, dün Tunceli'nin Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelmişti. Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır, şakalaştığı arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın naaşı Tunceli'den Elazığ'a getirildi.


Şehit Kır için Elazığ Havalimanında tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse,kamu kurum müdürleri, bazı siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri personel katıldı.


Törende İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınarak Türk Yıldızları uçağına konuldu. Şehit Kır'ın naaşının memleketi Giresun'a götürüldüğü öğrenildi.

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