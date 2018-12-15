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Kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.



Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Prof. Dr. Süleyman Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TD 856 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Sağlık ekiplerine sürücünün yaralı olduğu ihbarı yapıldı. Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sürücünün kaçtığını öğrendi. Sağlık ekipleri yaralıya ulaşamadan kaza yerinden ayrılmak zorunda kaldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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