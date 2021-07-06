Kazada kopan kol 7 saatlik operasyonun ardından yerine dikildi

Olay, önceki gün Tunceli-Elazığ karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana gelmişti. Fatih Yılmaz idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış, kazada Fatih Yılmaz ile arkadaşı Müge S., ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, kazada kolu kopan Müge S. ise hemen tedavi altına alınmıştı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Müge S.'nin kopan sağ kolu kolu, 7 saat süren operasyonun ardından yerine dikildiği öğrenildi. Yoğun bakımda olan Müge S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.