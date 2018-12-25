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Kazada otomobilin tekeri koptu: 2 yaralı

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Merkez Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu F YG 12 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Bingöl yoluna doğru seyir halinde olan 23 AAD 016 plakalı otomobile araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı araç karşı istikamete dönerek tekerleği koptu. Kopan teker refüje fırladı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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