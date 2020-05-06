Kazada yaralanan liseli genç, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın çarptığı yayalardan lise öğrencisi 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 2 gün önce merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç idaresindeki 23 DM 849 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hastaneye giden lise son sınıf öğrencisi Enes Bektaş ile dayısı Hacı Mehmet Yümlü'ye çarptı.Ardından araç şarampolden inip demir korkuluklara vurarak durabildi. Kazada yayalar ile birlikte sürücü de yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Enes Bektaş 2 gündür yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi