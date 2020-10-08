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Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da kazara tüfekle yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da kazara tüfekle yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Palu ilçesine bağlı Gömeçbağları köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Ayhan Düzenli, arkadaşlarıyla avlanmaya giderken aracın arka koltuğunda bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Ayhan Düzenli'ye isabet etti. Yaralanan şahıs, arkadaşları tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle, Düzenli'nin arkadaşlarının önce korkup, farklı ifade verdiği ardından da doğrusunu aktardığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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