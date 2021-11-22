KBBL: Elazığ Basketbol: 76 - DİBA: 67

Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginin ilk haftasında Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), evinde karşılaştığı maçta Ankara ekibi DİBA'yı mağlup etti.

Elazığ Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginin ilk haftasında Ankara temsilcisi DİBA'yı konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonunda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı açan bordo-beyazlılar, devreye 46-28 üstün girmeyi başardı. Üçüncü periyotta da hata yapmayan Elazığ Basketbol Kulübü, bu çeyreği de 65-45 önde geçti. Mücadelenin son periyodunda DİBA farkı bir hayli eritse de müsabaka Elazığ ekibinin 76-67'lik galibiyetiyle tamamlandı.