İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 68 - Çankaya Üniversitesi: 81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ne 81-68 mağlup oldu.


İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi ilk periyodu 31-15 önde tamamladı. İkinci periyotta Elazığ ekibi farkı bir nebze azaltsa da devreye Çankaya Üniversitesi'nin 49-37 üstünlüğü ile girildi. 3. çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar bulan Ankara ekibi bu periyodu da 65-49 önde kapattı. Mücadelenin son periyodunda da hata yapmayan Çankaya Üniversitesi salondan 81-68'lik galibiyetle ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare'de Lindsey Pulliam'ın 21 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Çankaya Üniversitesi'nde Chantella White 25 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.