Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, devredildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu'nun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesi nedeniyle protokol imza töreni yapıldı. DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile İl Müdürü Turan Karahan'ın imza atmasıyla devir gerçekleştirildi.

Elazığ ve bölge illerinin göletlerinin balıklandırılması çalışması kapsamında Keban İlçesi Balık Üretim İstasyonu'nun önemli bir görev üstlendiğini belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, tesisin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildiğini aktardı.

İstasyonun bölgenin tamamında göl ve göletlerin balıklandırılmasında hizmet veren önemli bir merkez olduğuna değinen İl Müdürü Turan Karahan ise "İstasyonda bu güne kadar verilen hizmetler çok başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda balık üretim istasyonları bundan sonra tek elden yürütülecek. Türkiye'de mevcut yedi istasyon Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne devrediliyor. Üç tarafı sularla çevrili Elazığ, iç sularda en fazla alabalık üreten ve dünyanın birçok ülkesine alabalık ve somon ihracatı yapan bir il. Bu zengin potansiyelin sadece üretim ile değil avcılık yoluyla da zenginleştirilmesi çok önemli. Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu'nun müdürlüğümüze devrinden sonra bugüne kadar yapılmış başarılı çalışmalara bundan sonra da devam edilecek"dedi.