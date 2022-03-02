Elazığ'ın Keban İlçe Kaymakamlığı tarafından kentte bulunan cadde ve sokaklara, sokak hayvanları için mamalıklar yerleştirildi.

Keban Kaymakamlığı sokak hayvanlarını unutmadı. Kaymakamlık çalışanları tarafından kentte bulunan cadde ve sokaklara, sokak hayvanları için mamalıklar yerleştirildi. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, hazırlanan mamalıklarla hayvanların hijyenik bir şekilde mamaya ulaşmalarının amaçlandığını ifade etti. Keban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde bulunan kedi ve köpeklerin beslenmesi amacıyla hazırlanan mamalıklar, cadde ve sokaklarımızın muhtelif yerlerine konumlandırılarak hayvanlarımızın hijyenik mamaya ulaşmalarını amaçlamaktadır. Sokak hayvanlarımızın beslenmesine katkı sağlamak isteyen hayvanseverlerimizi eksilen yemleri tamamlamaya bekliyoruz" denildi.