Keban Koşusunu Sararhan kazandı

2023 yılı Keban Koşusunu, Berrin Doğan'ın sahibi olduğu, Harun Değirmenci tarafından antrene edilen, Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 6 yaşındaki al erkek safkan Sararhan jokeyi Ferit Yardımcı ile kazandı.

Yurtbaşı Hipodromunda 4+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak düzenlenen yarış, 1500 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. 12 safkanın start aldığı koşuda ikinciliği, Dörtnalbeyi elde ederken, Yolkıran üçüncü, Bilirkişi dördüncü ve Göktekinoğlu ise beşinci oldu. Yarışın galibi Sararhan için bitiriş derecesi 1.52.11 olurken, farklar ise 1 boy - 3 boy - 5 boy - 1/2 boy şeklinde oluştu.

Koşunun ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Mehmet Narçin'e ödülünü ve çiçeğini Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı verdi.

Törene, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de katıldı.