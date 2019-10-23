Keban ve Hazar Gölü'nde foto safari etkinliği

Elazığ'da Keban ile Hazar Gölü'nde foto safari etkinliği gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ile Fotoğraf Amatörleri Derneği tarafından Keban Baraj ile Hazar Gölü Sulak alanında foto safari etkinliği yapıldı. Etkinliğe Fırat Üniversitesi'nden de çok sayıda öğretim görevlisi ile öğrencinin yanı sıra, DKMP personeli ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar kentin sulak alanlarda doğallığını görüntüledi.

Etkinliğin amacının doğal, tarihi, kültürel ve sosyal zenginlikleri, korunan alanları ve bu korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması çalışmalarında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı aktarıldı.