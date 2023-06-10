Keban'da 6,5 milyonluk alabalık üretim sözleşmesi

Keban Baraj Gölünde toplam yatırım tutarı yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan ve yıllık 200 ton alabalık üretimi yapacak olan işletme için "Pasifik Hayvancılık" sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından girişimcilere sağlanan hibe destekleri sürüyor. Bu çerçevede TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Keban ilçesinde dev bir yatırıma destek verdi. Keban Baraj Gölünde toplam yatırım tutarı yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan ve yıllık 200 ton alabalık üretimi yapacak olan "Pasifik Hayvancılık" sözleşmesi imzalandı.