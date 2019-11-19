Keban'da boş ev yandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kullanılmayan boş bir ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Yangın, İlçeye bağlı Kallar Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan ve boş olan bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, metruk evde çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.