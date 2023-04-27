İhlas Haber Ajansı

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Keban'da haşere ile mücadele çalışması başladı

Elazığ’ın Keban İlçe Belediyesince haşere ile mücadele çalışmalarına başlandı.

Elazığ'ın Keban İlçe Belediyesince haşere ile mücadele çalışmalarına başlandı.


Keban Belediyesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek, üvez, ağaç ve bitki zararlılarına karşı şehrin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte belirli bir program dahilinde yürütülen çalışmalarla üvez, sinek ve sivrisineğe karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.


Öte yandan sivrisineklere karşı pis su geçiş noktalarına, sulama kanallarına, dere yataklarına ilaçlamanın uygulamalı bir şekilde yapılmaya devam edeceği öğrenildi.

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