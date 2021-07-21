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Kebanda jandarma uygulama yapıp vatandaşın bayramını kutladı

Elazığ’ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, bir yandan uygulama yaparken diğer yandan da sürücülere şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, bir yandan uygulama yaparken diğer yandan da sürücülere şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.


Bayramda da vatandaşların güvenli yolculuk yapması için mesai yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehrin ve ilçelerin giriş, çıkışlarında trafik uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde uygulama yaptı. Jandarma ekipleri uygulamada hız, emniyet kemeri, maske ve trafik tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederek, sürücü ve yolcuları uyardı. Sürücülere şeker ve kolonya ikram eden ekipler, Kurban Bayramlarının kutladı.


Bunun yanı sıra ekipler tarafından her sürücüye trafik bilgilendirici broşürleri dağıtıldı.

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