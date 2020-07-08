Keban'da korkutan yangın okula sıçramadan söndürüldü

Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik trafosundan çıkan yangın, okula 50 metre kala güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Keban ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Meslek Yüksek Okulu kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kampüs içerisinde bulunan ağaçlık alanda kuru otların bulunduğu bölgede elektrik trafosundan olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını, vatandaşlarında yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrasında okula 50 metre kala kontrol altına alarak söndürdü. Yangında geniş bir otluk alan yandı, ağaçlarda zarar gördü.

Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.