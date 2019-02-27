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Keban'da servislere denetim

Elazığ’ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, velilerle birlikte okul servislerini denetledi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, velilerle birlikte okul servislerini denetledi.


Keban ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri öğrenci velileriyle birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.Trafik tedbirleri kapsamında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla ekipler tarafından yapılan denetimde servis şoförleri bilgilendirildi.Denetim kapsamında, araçlarda evraklar incelenirken sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının da kontrol edildiği bildirildi.


Öteyandan jandarma ekipleri öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

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