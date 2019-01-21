Keban'da, ‘Turna' ve ‘Sazan' bereketi

Deniz balıklarının fiyatlarının artığı bugünlerde Keban Baraj Gölü'nde çıkan dev ‘Turna' ve ‘Sazan'lar sayesinde hem balıkçıların hemde müşterilerin yüzü gülüyor.

Havaların soğumasıyla deniz balıklarındaki düşüşün aksine Keban Baraj Gölü'nde çıkan balık çeşidi balıkçıların yüzünü güldürdü. Kar yağmasının ardından deniz balıkları azaldığı için 'kulağına kar suyu kaçtı' deyimi kullanılmaya başlandı. Deniz balıklarında en ucuz olan hamsi 17 TL'den, Çinekop ise 40 TL'den tezgahlarda yerini alıyor. Deniz balıklarının tersine Elazığ'da Keban Baraj Gölünde ise bereket yaşanıyor. Keban'da balıkçıların ağları, büyük balıklar ile dolup taşıyor. Tezgahlarda 6 TL'den başlayıp, 30 TL'ye kadar yer alan göl balıklarına ise vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Karla birlikte Keban Baraj Gölü'nün coşmaya başladığını belirten Balıkçı Ramazan Erdoğan, “8 tane devasa turna balığımız ile 25-30 kilo arasında sazan balığımız geldi. Havaların soğumasıyla deniz balıkları kaçtı. Deniz balıklarının çeşitleri azalıp, fiyatlar yükselirken aksine Keban Baraj Gölü'nde balık çeşidi ve sayısı artmaya başladı. Gün itibarıyla çok devasa balıklar geldi. 25-30 kilo arası sazan balıklarımız var. 25-50 kilo arası turna balıklarımız da geldi. Yoğun ilgi ve talep var. Deniz balıklarının aksine fiyatlar aynı, fiyatlarda yükselme yok aksine indirimde. Diyebiliriz ki Keban Barajı, deniz ile yarışıyor” dedi.

“Elazığ için büyük bir nimet”

Deniz balıkların kulaklarına kar suyu kaçtığından dolayı fiyatların yükseldiğini haberlerde gördüklerini anımsatan müşterilerden Murat Gök, “Ancak bizim Keban'daki balıkların fiyatları ve lezzetleri açısından deniz balıkları ile kıyaslanacak seviyede. Lezzet açısından daha güzel, fiyatlar açısından da daha uygun. Turna balığı ve özellikle büyük sazan balıklarını tercih etmelerini tavsiye ederim. Bu balıklar, göl balığı, Elazığ için büyük bir nimet. Özellikle büyük balıklar olan Turna ve Sazan balığının lezzeti belki abartılı olacak ama kuzu eti gibi” diye konuştu.

“Bu balıklar denizden çıkmıyor”

Elazığ'da böyle büyük balıkları bir arada görünce şaşırdığını ifade eden üniversite öğrencisi Alparslan Türker, “Burada üniversite okuyorum. Buradan geçerken rastgele balıkları gördüm. Bu balıklar denizden çıkmıyor, gölden çıkıyormuş. Fiyatları da ona göre değişmiyor. Çünkü deniz balığında, 'Kulağına Kar Suyu Kaçtı' diye bir deyim var, ancak o zamlar bu balıkları etkilemiyor. Böyle büyük balıkları ilk defa görüyorum. Bu balıklar,Keban Baraj Gölü ile Hazar Gölü'nde yakalanıyormuş. İlgimi çekti. Balıklar çok tuhaf, bu şekilde ilk defa gördüm” ifadelerini kullandı.

Hayatında böyle balık görmediğini söyleyen Adem Eyüp Gök ise, çok değişik bir balık, çok büyükler diyerek şaşkınlığını aktardı.