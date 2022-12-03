İhlas Haber Ajansı

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Kedi ile farenin oyunu kamerada

Elazığ’da bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, doğası gereği fareyi yemesi beklenen kedinin fareyle oyunu izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'da bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, doğası gereği fareyi yemesi beklenen kedinin fareyle oyunu izleyenleri gülümsetti.


Elazığ merkezde bulunan Rızaiye Mahallesi'nde, kedinin farenin peşinden koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarf ederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtulmayı başardı. Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'i hatırlatan bu anları çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi.


Kısa süreli bir kovalamacanın ardından kedi ve fare birbirlerinden kaçarak uzaklaştı.

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