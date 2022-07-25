İhlas Haber Ajansı

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Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadelede çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Baskil ilçesinde kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kenevir tarlasının yeri tespit edilerek şüphelinin tespiti ve yakalanması amacıyla operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince 50 kök kenevir imha edilirken yapılan arama sonucunda ruhsatsız av tüfeği ile 19 adet fişek ele geçirildi.


Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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