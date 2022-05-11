Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesinde sona doğru

Elazığ'da yapımına başlanan Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı inşa çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı inşa çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Proje çerçevesinde, şehrin otopark ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacak toplam 940 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı inşa çalışmalarında sona gelindi. Başlanılacak açık alan düzenleme çalışması ile de 38 bin metrekare alan ise yeşil örtü ve peyzaj çalışmalarıyla meydan olarak düzenlenecek.

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Kent Meydanı Projesi çerçevesinde şehrin otopark ihtiyacına çözüm amacıyla toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip, iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı kaba inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Zemin kaplama, elektrik ve mekanik çalışmalara başlanacak. Tarihi Öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında kalan alan, Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenleniyor. Proje neticesinde yaklaşık 38 bin metrekare açık alan düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Yer altı otoparkı ile eş zamanlı yürütülecek meydan düzenleme çalışmaları çerçevesinde alanın yaklaşık 22 bin metrekaresinde bazalt taş kullanılarak sert peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecek. Alanın 16 bin metrekarelik kısmı ise yeşil örtü ile düzenlenecek. Meydan içine alınan Cemiloğlu Parkı da yeniden düzenlenecek. Alan, kafeterya ve yeşil alan düzenlemesiyle yeniden şekillenecek. Şehre yepyeni bir kimlik kazandıran Kent Meydanı; su ögeleri, kuru havuz, süs havuzları, lazerli ışık gösterileri ve simgesel bir çalışma ile şekillenecek" denildi.