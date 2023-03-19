Kentsel dönüşüm örneği gösteren Elazığ'da konutlar hızla yükseliyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konut inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilmişti. Kentsel dönüşüme önem veren Elazığ Belediyesi, ilk olarak Karşıyaka Mahallesi'nde TOKİ ile yaptığı protokol çerçevesinde 369 konutu yapıp hak sahiplerine teslim etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Elazığ

Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Abdullah Paşa Mahallesi'nde 120 hak sahibi ile anlaşarak çalışmalara başladı. Temelleri atılan ve büyük bir bölümü tamamlanan 160 konut hızla yükseliyor. Öte yandan Aşağı Demirtaş köyünde de 500 adet müstakil konut inşa edecek olan belediyenin bu konutlardan elde edilecek gelirle kentsel dönüşüme katılacak vatandaşlara hane başı 50 ile 70 bin lira arası hibe desteği vereceği bildirildi.

Kentsel Dönüşüm Müdürü Lütfü Oğuz, "Abdullah Paşa Mahallesi'nde 120 hak sahibi var. 8 bloktan oluşan 160 konut üretiliyor. Ürettiğimiz konutlar deprem yönetmeliğine uygun radye temeldir. Her tarafı perde ile donatılmış ve depremleri en iyi şekilde karşılayabilecek deprem perdelerinden oluştu. Bu son Kahramanmaraş merkezli deprem bunun ispatı oldu. Binanın tam rijit bir şekilde çalıştığının ispatı oluştu. En ufak bir sıva, duvar çatlağı olmadı. Tek tek tüm her yeri kontrol ettik. Hiçbir sıkıntının olmadığını gördük. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın açıklama yaptığı gibi bireysel müteahhit eliyle anlaşma yapanlara bir nebze katkı vermek için 50 ile 70 bin aralığında hibe desteği oluşturulacak. Bu meclisten geçti ve altyapısı hazırlanıyor" dedi.

Elazığ genelinde kentsel dönüşümlerin sürdüğünü aktaran Oğuz, "Müteahhit eliyle dönüşen var. Belediyemizin TOKİ ile yaptığı protokol çerçevesinde dönüşümler sağlandı. Aynı zamanda TOKİ yaklaşık 25 bin konut yaptı. Evleri ağır hasar alanların hepsine konut verildi. Elazığ depreminden sonra Karşıyaka Mahallesi'nde 369 konut ve iş yeri, belediyenin TOKİ ile yapmış olduğu protokol ile yapıldı. Farklı mahallerde belediye projeler geliştirdi. Abdullah Paşa Mahallesi'nde de iki adada hak sahipleri bize yetki verdi. Biz burada da 160 konut ve iş yerleri üretimi yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımız kasım ayında bitecek. Müteahhidimiz güzel ve hızlı çalışıyor, belki daha erken bitebilir” diye konuştu.