Kerkenez kuşunun tedavisi yapıldı, doğaya bırakıldı

Elazığ'da yaralı bulunup tedavisi yapılan kerkenez kuşu tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Vatandaşlar yaralı bir kuşu bularak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kerkenez kuşu olduğunu gördüğü yaralı hayvanı alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi yapılan ve kısa sürede sağlığına kavuşan kuş, tekrar ekipler tarafından alınarak doğal ortamına bırakıldı.