Kesime giderken kaçan kurbanlık koyunları jandarma buldu

Elazığ'da Kurban Bayramının ikinci günü kesime götürülürken kaçan 2 koyun, 18 kilometre mesafedeki Kuruca Dağı eteklerinde, jandarma tarafından sağ olarak bulunarak sahibine teslim edildi.

Karakoçan ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde perşembe günü 2 kurbanlık koyun alarak otomobillerine yükleyen Emine Doğan, kesim için yola çıktı. Kesim yerine gelindiğinde araçtan indirilen 2 koyun kaçtı. Hayvanların peşinden koşan Emine Doğan kaçan koyunları yakalayamadı. Bunun üzerine Emine Doğan durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı aramada koyunlar bu sabah saatlerinde 18 kilometre mesafede Kulundere köyü sınırları içerisindeki Kuruca Dağı eteklerinde sağ olarak bulundu. Koyunlar Emine Doğan'a teslim edildi. Doğan, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.